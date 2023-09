Stand: 26.09.2023 18:57 Uhr Rostock: Durchsuchungen bei drei mutmaßlichen Schleusern

In Rostock haben Beamte der Bundespolizei, des Landeskriminalamts Mecklenburg-Vorpommern und des Zolls die Wohnungen von drei mutmaßlichen Schleusern durchsucht. Die Syrer stünden im Verdacht, in mindestens 48 Fällen unter ihrem Namen Fährtickets für illegal eingereiste Dritte gebucht zu haben, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Diese hätten von Rostock nach Schweden weiterreisen wollen. Die Ermittler stellten bei der Durchsuchung Handys, Datenträger und Bargeld sicher. Die Beweismittel sollen nun ausgewertet werden.

