Stand: 03.07.2022 08:35 Uhr Rostock: Drei Verletzte bei Wohnungsbrand

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rostock sind laut Polizei drei Menschen verletzt worden. Sie kamen mit unterschiedlich schweren Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner des Hauses in der Ulmenstraße wurden in Sicherheit gebracht. Die Wohnung, in der das Feuer am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen war, ist zur Brandursachenermittlung beschlagnahmt worden. Während der Löscharbeiten ist auch ein städtisches Wasserrohr gebrochen. | 03.07.2022 08:34