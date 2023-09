Stand: 21.09.2023 19:00 Uhr Rostock: Diskussionen um Geflüchtetenunterkunft im Osthafen

Im Rostocker Osthafen ist eine neue Unterkunft für Geflüchtete geplant. Knapp 700 Asylbewerber hat Rostock in diesem Jahr aufgenommen, bis zu 400 könnten bis Jahresende noch kommen. Es gäbe aber keine weiteren Unterbringungsmöglichkeiten, sodass die Stadt auch Sporthallen nutzen müsse. Spätestens zum Jahreswechsel solle eine neue Containersiedlung am Rostocker Osthafen Abhilfe schaffen. Marco Dinsel (CDU), Vorsitzender des zuständigen Ortsbeirates, stimme der Stadtverwaltung zwar zu, dass die Straßenbahnanbindung in die Rostocker Innenstadt gut sei und begrüße auch, dass Geflüchtete nicht mehr in Sporthallen untergebracht werden müssten. Seiner Befürchtung, dass Konflikte zwischen Anwohnern des Containerdorfes und umliegenden Gewerbetreibenden vorprogrammiert wären, entgegnete die Stadt damit, dass das Grundstück groß genug sei und ein Wachdienst für Sicherheit sorge, so ein Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.09.2023 | 19:00 Uhr