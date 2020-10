Stand: 07.10.2020 15:14 Uhr Rostock: Jüdische Kulturtage finden trotz Corona statt

Die 5. Jüdischen Kulturtage finden am 17. Oktober in Rostock statt - mit Stars wie Wladimir Kaminer, dem international preisgekrönten Pianisten Ben Cruchley und dem Schriftsteller Christian Berkel, der bei den Kulturtagen seinen neuen Roman "Ada" vorstellen wird. Auch viel Regionales aus Rostock steht auf dem Programm: Die semiprofessionelle Theatergruppe der Gemeinde "Lomir" beispielsweise führt ihr neues Stück "Hier kommt der Messias" auf. Für Kulturamtsleiterin Michaela Selling ist das ein Zeichen dafür, dass die jüdische Gemeinde in Rostock auch eine künstlerische Heimat gefunden hat. | 07.10.2020 15:14