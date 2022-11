Stand: 24.11.2022 15:28 Uhr Rostock: Deutsche Meisterschaft im Boxen

In der kommenden Woche finden in Rostock die deutschen Box-Meisterschaften statt. Die Ausrichter erwarten hochkarätige Kämpfer und einen Teilnehmerrekord. Mehr als 160 Männer und Frauen werden in der Rostocker Ospa-Arena in den Ring steigen, so viele wie noch nie seit der Wende. Gemeldet haben drei Europameister sowie mehrere WM- und Olympia-Teilnehmer. Aus Mecklenburg-Vorpommern sind 17 Boxerinnen und Boxer am Start, darunter auch Vize-Europameister Kevin Boakye-Schumann vom BC Traktor Schwerin.