Stand: 28.10.2021 11:05 Uhr Rostock: Deutsche Marine übernimmt neues Führungszentrum

Die Deutsche Marine übernimmt heute in der Rostocker Hanse-Kaserne ihr neues Führungszentrum. Für das vierstöckige Gebäude investiert die Bundesrepublik in der Marine-Hauptstadt Rostock rund 57 Millionen Euro. Bis 2025 sollen in dem Gebäudekomplex die wichtigsten Führungsebenen der Marine gebündelt werden - darunter unter anderem ein Führungsstab zur Zusammenarbeit mit der NATO, der im Krisenfall multinationale Flotten-Verbände koordinert. Ingesamt werden im neuen Führungszentrum mehr als 450 Soldatinnen und Soldaten arbeiten, unter ihnen 25 Verbindungsoffiziere verschiedener NATO-Staaten. Vergleichbare Einrichtungen gibt es der Marineführung zufolge etwa in Großbritanien, Frankreich und Italien. | 28.10.2021 11:05