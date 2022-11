Stand: 18.11.2022 11:05 Uhr Rostock: Deutsche Kurzbahn-Meisterschaften der Masters starten

In Rostock wird an diesem Wochenende nach elf Jahren Pause wieder ein hochkarätiges Schwimm-Event ausgetragen. Von Freitag bis Sonntag finden die Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters statt. Masters heißt, dass die Schwimmer älter als 20 Jahre sein müssen, nach oben hin gibt es aber keine Grenze. Der älteste Teilnehmer ist 91 Jahre alt. Insgesamt haben knapp 800 Frauen und Männer für die Meisterschaften in der Neptunhalle gemeldet, deutlich mehr als die Veranstalter erwartet hatten. Aus Mecklenburg-Vorpommern sind 42 Athleten aus sechs Vereinen am Start. Ausrichter ist der Schwimmverband Mecklenburg-Vorpommern.

