Stand: 10.01.2023 18:05 Uhr Rostock: Detialplanung für Archäologisches Landesmuseum in den kommenden Wochen

In Rostock haben sich jetzt erstmals alle der am Bau des Archäologischen Landesmuseums Beteiligten getroffen. Dabei wurde vereinbart, bis März 2024 wichtige Fragen zu klären. Die Architekten des dänischen Büros Lundgaard & Tranberg werden in den kommenden Monaten Details für das Gebäude planen. Denn für den Architektenwettbewerb im vergangenen Jahr gab zunächst nur einen Grundentwurf. Zudem sollen am künftigen Museumsstandort hinsichtlich des Bauuntergrunds die Untersuchungen in der Warnow abgeschlossen sein. Dann wird feststehen, ob Erde ausgetauscht werden kann oder ob der Museumsneubau auf Pfählen stehen wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.01.2023 | 20:00 Uhr