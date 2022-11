Stand: 08.11.2022 15:06 Uhr Rostock: Dehoga-Chef Schwarz freigesprochen

Der Dehoga-Chef von Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz, ist vom Vorwurf des Diebstahls freigesprochen worden. Zuvor hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung dies vor dem Rostocker Amtsgericht gefordert. Dem Vorwurf zufolge soll Schwarz aus einer gefundenen Geldbörse am Grand Hotel in Heiligendamm 2.000 Euro genommen haben, bevor er sie an der Rezeption abgegeben hat. Er hatte dies stets zurückgewiesen.

