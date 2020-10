Stand: 13.10.2020 14:12 Uhr Rostock: DHL nimmt die 6000. Packstation in Betrieb

In Rostock-Brinkmannsdorf hat die Deutsche Post am Dienstag in ihre bundesweit 6000. DHL-Packstation eröffnet. Damit nähere sich die DHL kontinuierlich der gesetzten Zielmarke von 7.000 Packstationen in Deutschland, teilte das Unternehmen mit. Die Packstationen würden immer häufiger genutzt. Ein Grund dafür sei das zunehmende Onlineshopping. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 133 Fächer. In Rostock gebe es bereits 19 Packstationen, in ganz Mecklenburg-Vorpommern rund 100. | 13.10.2020 14:12