Rostock: DFB-Frauen im Ostseestadion Stand: 26.07.2023 11:16 Uhr Anfang Dezember wird das Rostocker Ostseestadion aller Voraussicht nach Austragungsort eines Länderspiels der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.

Das Ostseestadion wird Austragungsort eines Gruppenspiels der Nations-League, die in dieser Form von der UEFA zum ersten Mal ausgetragen wird. Die Begegnung Deutschland gegen Dänemark soll am Freitag, den 1. Dezember stattfinden. Gruppengegner der DFB-Elf sind neben Dänemark noch Wales und Island. Insgesamt war das Ostseestadion bislang zehnmal Austragungsort eines Länderspiels. Das letzte fand im Oktober 2006 statt. Damals gewann die Männer-Nationalmannschaft gegen Georgien mit 2:0.

Starker WM-Auftakt der DFB-Elf

Am Montagvormittag gewann die Mannschaft von Trainerin Voss-Tecklenburg ihr WM-Auftaktspiel im australischen Melbourne mit 6:0 gegen Marokko. Nun geht es am Sonntag um 11:30 Uhr gegen Kolumbien in das zweite Gruppenspiel. Die Kolumbianerinnen gewannen ebenfalls ihr Auftaktspiel gegen Südkorea (2:0).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.07.2023 | 10:00 Uhr