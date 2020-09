Stand: 27.09.2020 12:58 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Corona-Tests bei Seawolves-Spielern negativ

Die Basketballer der Rostock Seawolves sind offenbar doch frei von Corona. Das Team hatte in der vergangenen Woche seine Vorbereitungsreise nach Nordrhein-Westfalen wegen eines Verdachtsfalles abbrechen müssen. Inzwischen wurden alle Spieler erneut zweimal auf eine Infektion mit dem Covid 19-Erreger getestet, beide Male negativ. Auch der ursprünglich positiv getestete Spieler war diesmal frei von Viren. Wie in diesem speziellen Fall weiter verfahren wird, will der Club nun mit dem Rostocker Gesundheitsamt klären. Bis dahin bleibt der betroffene Spieler in Quarantäne, alle anderen können sich wieder frei bewegen. | 27.09.2020 12:57