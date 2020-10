Stand: 14.10.2020 06:35 Uhr Rostock: Corona-Testkapazitäten erschöpft

Die Quarantäneregeln für Urlauber aus Corona-Risikogebieten stellen das Rostocker Gesundheitsamt vor Probleme. Das sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) auf der Hauptausschusssitzung der Bürgerschaft am Dienstagabend. Die Kapazitäten des Gesundheitsamtes seien am Ende. In den vergangenen Tagen hätten sich lange Schlangen gebildet, weil Feriengäste sich dort testen lassen wollten. Es müsse eine neue Regelung gefunden werden, so Madsen. | 14.10.2020 06:34