Stand: 22.11.2020 17:00 Uhr Rostock: Corona-Fälle an Berufsschule haben Auswirkungen auf Kitas

In der vergangenen Woche sind an der Schule "Alexander Schmorell", die auf Gesundheits- und Sozial-Berufe spezialisiert ist, vier Corona-Fälle registriert worden. Gleichzeitig ist für 450 Berufsschüler und Lehrer aus dem Bereich Sozialpädagogik Quarantäne angeordnet worden. Inzwischen sind zehn Berufsschüler und zwei Lehrkräfte Corona-positiv getestet. Weil einige der Schüler auch an Rostocker Kindergärten eingesetzt waren, sind in neun Einrichtungen einzelne Gruppen und in einem Fall auch eine ganze Kita in Quarantäne geschickt worden. Das hat der Pressesprecher der Hansestadt auf Anfrage von NDR 1 Radio MV bestätigt. Die Kinder müssen in der Regel zwei Wochen zu Hause bleiben. | 23.11.2020 17:00