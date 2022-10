Stand: 01.10.2022 16:45 Uhr Rostock: Christiane Stehle neuer ärztlicher Vorstand der Unimedizin

Die Unimedizin Rostock hat einen neuen ärztlichen Vorstand. Die Anästhesistin und Betriebswirtin Christiane Stehle hat diese Stelle ab sofort inne. Stehle übernimmt die Funktion in unruhigen Zeiten. Seit Jahren macht der medizinische Maximalversorger in Rostock Schlagzeilen: überlastetes Personal in der Pflege- und Ärzteschaft, chronischer Sparzwang, dazu der seit Jahren schwelende Streit um ein Eltern-Kind-Zentrum zwischen Unimedizin und der Rostocker Südstadtklinik. Stehle kündigte an, die aktuellen Herausforderungen angehen zu wollen. Dazu zähle auch eine auskömmliche Finanzierung der universitären Spitzenversorgung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.10.2022 | 14:00 Uhr