Rostock: Bundesweiter Tag der Städtebauförderung eröffnet

In Rostock-Dierkow ist heute der bundesweite Tag der Städtebauförderung eröffnet worden. Bauminister Christian Pegel (SPD) war vor Ort und schaute auf 30 Jahre erfolgreiche Städtebauförderung in Mecklenburg-Vorpommern zurück. In mehr als hundert Kommunen seien seitdem rund 3,5 Milliarden Euro in über 200 städtebauliche Gesamtmaßnahmen geflossen, sagte er. Insgesamt wurden mehr als 14.000 öffentliche Bauwerke und Wohngebäude gefördert. Allein in Rostock wurden bislang knapp 300 Millionen Euro Städtebauförderung verbaut.

