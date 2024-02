Stand: 19.02.2024 10:29 Uhr Rostock: Bund investiert 13 Millionen Euro in Straßenbahnnetz

Für die Grunderneuerung des Rostocker Straßenbahnnetzes steuert der Bund gut 13 Millionen Euro bei. Das teilte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag mit. Auch die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) investiert knapp 14 Millionen Euro. Mit der Gesamtsumme will die RSAG in den kommenden zwei Jahren unter anderem Gleise und Oberleitungen erneuern.

