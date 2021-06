Rostock: Bürgerschafts-Mehrheit gegen Naidoo-Auftritt bröckelt Stand: 16.06.2021 04:53 Uhr Nachdem sich die Rostocker Bürgerschaft mehrheitlich gegen ein Konzert des Sängers Xavier Naidoo gestellt hatte, ist im zweiten Anlauf keine Mehrheit für den Beschluss in Sicht.

von Jürn-Jakob Gericke, NDR 1 Radio MV

Mitte Mai hatte die Rostocker Bürgerschaft entschieden, dass der Sänger Xavier Naidoo für ein Konzert keine städtische Einrichtung wie die Stadthalle nutzen darf. Dieser Beschluss wird wohl gekippt werden. Denn der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hatte Anfang Juni seinen Widerspruch eingelegt. Damit muss die Bürgerschaft auf ihrer heutigen Sitzung neu entscheiden.

Grüne wollen Resolution gegen Naidoo

Bündnis 90/Die Grünen hatten in der Bürgerschaftssitzung Mitte Mai noch mit den Fraktionen von "Die Linke.Partei" und SPD den Beschluss gegen ein Naidoo-Konzert in der Stadthalle gefällt. Ein zweites Mal wollen die Grünen nicht so entscheiden und stattdessen lieber eine Resolution einbringen, kündigte der Fraktionsvorsitzende Uwe Flachsmeyer gegenüber NDR1 Radio MV an. In ihr soll festgehalten werden, dass zahlreiche Äußerungen und Handlungen Xavier Naidoos mit den Werten der "weltoffenen und bunten Stadt Rostock" unvereinbar seien. Dazu zählen die Grünen unter anderem Bekenntnisse und Verbindungen des Sängers zur Reichsbürgerbewegung, seine offene Solidarität mit rechtsextremen Akteuren und seine klare Haltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die auf Naidoos Telegram-Kanal zum Ausdruck kommen würden.

Rechtliche Bedenken gegen den Beschluss

Hintergrund der Resolution, die die Grünen vorschlagen: Die Fraktion geht davon aus, dass es für das Konzert einen Vertrag mit der Stadthalle gibt, der nicht durch die Bürgerschaft aufgelöst werden kann. Zuvor hatte Oberbürgermeister Madsen in seinem Widerspruch erklärt, der Beschluss der Bürgerschaft sei rechtswidrig - sowohl formal-juristisch als auch unter Aspekten der Gleichbehandlung. So heißt es unter anderem in der fünfseitigen Begründung des Widerspruchs, die dem NDR vorliegt.

Keine Mehrheit für Grünen-Vorschlag

Dennoch wird der Kompromissvorschlag der Grünen voraussichtlich keine Mehrheit finden. Die Linke in der Bürgerschaft will ihn geschlossen ablehnen, sagte die Fraktionsvorsitzende Eva-Maria Kröger auf Anfrage von NDR 1 Radio MV. Im grünen Vorschlag sieht sie nur ein wahltaktisches Ausweichmanöver. Auch Sybille Bachmann, Fraktionschefin vom Rostocker Bund, stellt sich gegen den Vorstoß, wenn auch aus anderen Gründen: "Wenn die Grünen Xavier Naidoo einen Antisemiten oder Holocaustleugner nennen, müssen sie das erst beweisen. Nichts davon ist gerichtsfest bestätigt!" Auch der ursprüngliche Beschluss gegen Naidoo sei mit dem Rostocker Bund deshalb nicht zu machen.

Linke und SPD wollen Konzert weiterhin verhindern

In der letzten Sitzung der Bürgerschaft vor der Sommerpause wollen SPD und Linke trotzdem erneut versuchen, einen Auftritt von Xavier Naidoo in der Stadthalle zu verhindern. Sie wollen den alten Beschluss mit einer neuen Abstimmung bestätigen. Den rechtlichen Bedenken des Oberbürgermeisters entgegnet der SPD-Fraktionsgeschäftsführer Martin Redlich: "Zu den Punkten, die wir diskutieren, gibt es unterschiedliche Gerichtsurteile, die zu verschiedenen Schlüssen kommen. Es geht nun vorerst um die politische Haltung." Naidoo sei offen demokratiefeindlich und hetze gegen Minderheiten, deswegen solle ihm keine öffentliche Einrichtung für ein Konzert zur Verfügung gestellt werden.

Keine Mehrheit gegen Naidoo-Konzert in Sicht

So sieht das auch die linke Fraktion, bestätigt Eva-Maria Kröger: „Die Grünen sollten keine Angst haben vor der eigenen Courage. Lasst uns den Beschluss wiederholen! Wenn der Oberbürgermeister meint, er muss das dann beanstanden, geht der Fall letztlich an das Innenministerium. Nur so kann das Ganze endgültig geklärt werden." Die Grünen haben allerdings angekündigt, sich bei einer erneuten Entscheidung zur bisherigen Vorlage zu enthalten. Ohne ihre Stimmen wird sich unter den 53 Mitgliedern der Bürgerschaft kaum eine Mehrheit dafür finden, Xavier Naidoo ein Konzert in der Rostocker Stadthalle zu verwehren.

Stadthalle und Veranstalter äußern sich nicht

Wie viele Karten für das geplante Konzert von Xavier Naidoo in Rostock verkauft worden sind, bleibt vorerst unklar. Die Betreibergesellschaft der Stadthalle wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern. Auch vom Veranstaltungsunternehmen Live Nation Entertainment, das für Naidoos Rostocker Konzerttermin zuständig ist, gab es bisher keine Stellungnahme rund um die Entscheidung der Rostocker Bürgerschaft. Auch in anderen Städten regt sich Widerstand gegen geplante Konzerte des umstrittenen Sängers. Zum Beispiel wurde im Landtag von Baden-Württemberg die Forderung laut, den Vertrag für ein Naidoo-Konzert in Kloster Wiblingen aufzulösen. Und die Geburtstadt des Sängers, Mannheim, will den dort geplanten Auftritt am 9. Oktober verhindern. Damit reagieren die lokalen Behörden unter anderem auf ein Video, das Naidoo kürzlich zusammen mit einer Reihe von Rappern veröffentlicht hatte. Darin werde zur Bewaffnung und zur Auflehnung gegen die Corona-Maßnahmen aufgerufen.

