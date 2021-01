Stand: 11.01.2021 18:30 Uhr Rostock: Briefsendung am Amtsgericht ungefährlich

Der verdächtige Brief, der am Mittag im Amtsgericht in Rostock eingegangen war, hat sich als ungefährlich herausgestellt. Der DIN A5-Umschlag habe lediglich Schriftverkehr enthalten, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber NDR1 Radio MV. Das hätten Untersuchungen des Munitionsbergungsdienstes ergeben. Nachdem der Brief mit unbekanntem Inhalt am Amtsgericht eingegangen war, wurde das Gebäude evakuiert. Etwa 70 Menschen mussten das Gericht verlassen. | 11.01.2021 18:30