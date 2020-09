Stand: 19.09.2020 12:49 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Brandstiftung an Miethaus - niemand verletzt

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend in einem Mietshaus in Rostock-Schmarl einen Schmuckkranz an einer Wohnungstür angezündet. Hausbewohner bemerkten Feuer und Rauch und löschten der Polizei zufolge den Brand selbst. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. | 19.09.2020 12:37