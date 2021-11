Stand: 03.11.2021 07:18 Uhr Rostock: Brand in der Klinik für Forensische Psychiatrie

In der Nacht zu Mittwoch hat es in der Klinik für Forensische Psychiatrie im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf gebrannt. Nach Angaben der Einsatzkräfte kamen unter anderem zehn Feuerwehrfahrzeuge aus verschiedenen Wachen zum Einstz. In der Fachklinik hatte allerdings nur Kleidung gebrannt, die das Personal noch selbst löschen konnte. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzte. | 03.11.2021 07:24