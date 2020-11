Stand: 14.11.2020 10:39 Uhr Rostock: Brand-Übung der Feuerwehr in Marienkirche

Die Feuerwehr hat am Morgen eine Übung in der Rostocker Marienkirche durchgeführt. Aus dem Turm des Gotteshauses stieg Qualm auf. Bei der Übung wussten nicht einmal die fast 50 beteiligten Feuerwehrleute, dass der Brand nicht echt ist. Sie erklommen die enge Wendeltreppe in den Turm und bargen eine angeblich verletzte Person. Die erste Bilanz des Brandschutz- und Rettungsamtes war positiv, im wirklichen Brandfall kann Sankt Marien offenbar gut erreicht und gelöscht werden. | 14.11.2020 10:39