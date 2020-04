Stand: 13.04.2020 07:33 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Bombe soll Mittwoch gesprengt werden

Eine im Rostocker Überseehafen gefundene 100-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Mittwoch kontrolliert gesprengt werden. Die Aktion sei zwischen 10 und 14 Uhr geplant, teilte das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) in Stralsund mit. Der Sprengkörper vom Typ "GP 100" liegt in einer Wassertiefe von 4,50 Metern. Aufgrund des Zustands der Bombe kann der Zünder nicht entfernt werden. "Für die Vorbereitung der erforderlichen Sperrung sind wir in engem Kontakt mit den Landesbehörden sowie der Polizei", sagte Stefan Grammann, Leiter des WSA Stralsund. Rund um den Fundort wird ein Sicherheitsbereich mit einem Umkreis von 500 Metern eingerichtet.

Seekanal vor Rostock wird ausgebaggert







Bombe bei Routine-Baggerung gefunden

Die amerikanische Bombe war am vergangenen Donnerstag bei der Vorbereitung von Erweiterungsbaggerungen im Rostocker Überseehafen auf der Wendeplatte im Breitling gefunden worden. Um Untiefen im Seekanal vor der Einfahrt zum Rostocker Überseehafen zu beseitigen, war kurzfristig der Saugbagger "Nordsee" nach Warnemünde beordert worden. Erst kürzlich waren bei Messungen Untiefen festgestellt worden. Diese können nach Angaben der WSA von größeren Schiffen verursacht worden sein, deren Propeller Sand aufwühlen und in die Fahrrinne spülen. Üblicherweise würden routinemäßig Baggerungen im halbjährlichen bis jährlichen Abstand notwendig. Die Befahrbarkeit des Rostocker Seekanals ist von strategischer Bedeutung für den größten Seehafen des Landes.

