Stand: 02.01.2021 09:41 Uhr Rostock: Blutspende-Zentrum hat erstmals in 2021 geöffnet

Blutspenden sind von 9 bis 13 Uhr in der Robert-Koch-Straße möglich. In der kritischen Coronaphase wurden eine Vielzahl an Operationen und Behandlungen verschoben, die jetzt nachgeholt werden müssen. Deswegen ist der aktuelle Bedarf an Blutprodukten nach Aussagen des DRK-Blutspendedienstes höher als sonst. Auf Wunsch werden telefonisch feste Zeiten vereinbart, so dass die Spender nicht lange warten müssen. | 02.01.2021 09:45