Stand: 09.10.2023 15:11 Uhr Rostock: Bewährungsstrafe wegen Verbreitung von Kinderpornografie

Wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie hat das Rostocker Amtsgericht einen ehemaligen Mitarbeiter eines Wohnungsunternehmens in Bad Doberan am Montag zu einer Gefängnisstrafe von 18 Monaten verurteilt. Das Gericht setzte die Strafe zur Bewährung aus. Der Mann gab an, auch an seinem Arbeitsplatz über 5.000 Mal in einer geschlossenen Chatgruppe im Internet nach Gewalt-Videos gesucht zu haben. In mindestens 13 Fällen davon lud er Videos mit kinderpornografischen Inhalt herunter und teilte sie. Ermittelt wurde gegen Mann bereits seit Mitte 2022. Im März dieses Jahres hatte die Staatsanwaltschaft in dem Unternehmen Computer, Handys, ein Tablet und mehrere USB Sticks sichergestellt. Dem Mann wurde daraufhin gekündigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.10.2023 | 15:00 Uhr