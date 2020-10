Stand: 20.10.2020 07:52 Uhr Rostock: Bettenstation der Uni-Medizin früher in Betrieb

An der Rostocker Universitätsmedizin wird am Vormittag eine neue Bettenstation für die Unfall-Chirurgie übergeben. Die Abteilung gehört zum Neubau in der Schillingallee. Nach Angaben der Landesregierung kann die dringend benötigte Station früher als geplant in Betrieb genommen werden. Der gesamte Komplex soll im Sommer kommenden Jahres übergeben werden. Die Gesamtkosten betragen 185 Millionen Euro.