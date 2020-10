Stand: 19.10.2020 18:55 Uhr Rostock: Betrunkener stiehlt Postauto

In Rostock hat ein Mann am Montagvormittag ein Postauto gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war er mit dem Auto einfach losgefahren. Der Postbote hatte es unverschlossen mit Schlüssel im Zündschloss stehen lassen. In dem Fahrzeug waren neben den Paketen auch Wertsachen des Zustellers wie Handy oder Portemonnaie. Er alarmierte die Polizei, die den Dieb auch mit einem Hubschrauber verfolgte. Gestellt wurde der Tatverdächtige schließlich in Wismar. Der 44-Jährige hatte keinen Führerschein. Ein Atemalkoholtest ergab 1,65 Promille. | 19.10.2020 18:55