Stand: 14.02.2021 19:48 Uhr Rostock: Betrunkener rammt fünf Autos und flüchtet

Im Rostock hat ein betrunkener Autofahrer am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen fünf andere Auto gestreift und ist anschließend geflüchtet. Kurz darauf hielt er an einer Tankstelle. Dort stoppte ihn ein Fußgänger, indem er den Zündschlüssel abzog, denn aus dem Motorraum des Wagens begann es zu qualmen. Die Polizei stellte bei dem 61 Jahre alten Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille fest. Die Beamten nahmen dem Mann seinen Führerschein ab und ihn in Gewahrsam. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 40.000 Euro. | 14.02.2021 19:48