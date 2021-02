Stand: 09.02.2021 08:17 Uhr Rostock: Besucherrückgang um knapp zehn Prozent im Zoo

Die Corona-Pandemie hat im Rostocker Zoo einen Besucherrückgang von knapp zehn Prozent verursacht. Wie der Zoo am Dienstag mitteilte, kamen im vergangenen Jahr mit rund 589.000 etwa 63.000 weniger Besucher als im Vorjahr in Mecklenburg-Vorpommerns größten Tierpark. Acht Wochen war der Zoo komplett geschlossen. Größtes Projekt in diesem Jahr ist für den Zoo der Baustart der Robbenanlage. | 09.02.2021 08:03