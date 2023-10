Stand: 18.10.2023 05:48 Uhr Rostock: Baugenehmigung für Flüchtlingsunterkunft ist da

In Rostock sollen bis zum Frühjahr 850 neue Plätze für Flüchtlinge entstehen. Das hat Sozialsenator Steffen Bockhahn (parteilos) bekannt gegeben. Für die geplante Container-Unterkunft mit 250 Plätzen im Osthafen liegt jetzt die Baugenehmigung vor. Die Container können bereits ab der kommenden Woche aufgestellt werden. 250 weitere Container-Wohnplätze sind im Stadtteil Toitenwinkel geplant. In der Gartenstadt und in Bramow sollen dann weitere Unterkünfte erschlossen beziehungsweise erweitert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.10.2023 | 05:00 Uhr