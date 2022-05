Stand: 05.05.2022 07:27 Uhr Rostock: Baubeginn für Eisenbahnbrücke am Goetheplatz

Rostockerinnen und Rostocker müssen von Donnerstag an mit teils erheblichen Behinderungen wegen einer Baustelle der Deutschen Bahn rechnen. Voraussichtlich bis Dezember 2024 wird die Eisenbahnbrücke am Goetheplatz in der Südstadt neu gebaut. Die Bahn will darüber am Donnerstag an der Brücke informieren. Insgesamt sollen 31 Millionen Euro investiert werden. Ziel sei es, langfristig den zuverlässigen Bahnbetrieb Richtung Warnemünde und Bad Doberan zu gewährleisten. | 05.05.2022 07:26