Stand: 18.05.2021 14:20 Uhr Rostock: Bau an neuem Anleger für Elektrofähre nach Gehlsdorf

Zwischen der Rostocker Innenstadt und dem gegenüberliegenden Gehlsdorf soll künftig eine Elektrofähre pendeln. In Stralsund wird gerade das Boot gefertigt, in Rostock laufen parallel die Arbeiten am neuen Anleger. Mitte Juli wird die neue Fähre in der Hansestadt erwartet. In den nächsten Tagen werden mit einem Kran noch die alten Dalben gezogen. Danach kann der erste der beiden neuen Anleger aus den Niederlanden eingebaut werden. Die Fähre nach Gehlsdorf gibt es in Rostock schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. | 18.05.2021 14:20