Stand: 04.07.2022 11:31 Uhr Rostock: Bankmitarbeiterin verhindert 35.000-Euro-Enkeltrickbetrug

Eine aufmerksame Mitarbeiterin in einer Rostocker Bank konnte die Ersparnisse einer 90-jährigen Frau vor Betrügern retten. Laut Polizei wollte die Seniorin 35.000 Euro abheben. Sie hatte einen Anruf von ihrem vermeintlichen Enkel bekommen, weil der angeblich einen Unfall hatte und Geld brauchte. Auch ein vermeintlicher Polizist habe das am Telefon bestätigt. Die Mitarbeiterin kontaktierte daraufhin den tatsächlichen Enkelsohn der Frau. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor der Betrugsmasche. | 04.07.2022 11:31

