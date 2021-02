Stand: 17.02.2021 12:49 Uhr Rostock: Bank-Angestellte verhindert Trickbetrug

In Rostock hat eine Bank-Angestellte einen Trickbetrug an einem Senior verhindert. Der 86-Jährige war von einer Frau angerufen worden, die 10.000 Euro erbat, damit sie nach einem mutmaßlichen Unfall ihren Führerschein behalten könne. Der Geschädigte nahm an, dass es sich bei der Anruferin um seine Tochter handelte. Er ging zur Bank, um das Geld abzuheben. Die Mitarbeiterin der Filiale war skeptisch und rief die echte Tochter des 86-Jährigen an. Dadurch klärte sich der versuchte Trickbetrug auf. | 17.02.2021 12:50