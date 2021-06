Stand: 07.06.2021 15:24 Uhr Rostock: Bahngebäude nach Drohbrief geräumt

Ein mysteriöser Brief mit einer weißen Substanz und einer handgeschriebenen Drohung hat am Montagmorgen bei der Deutschen Bahn in Rostock für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Es konnte nicht sofort ausgeschlossen werden, ob es sich um ein explosionsfähiges Pulver handelt. Zwei mit Atemschutzgeräten ausgestattete Feuerwehrleute bargen den Brief. Das Landeskriminalamt soll die sichergestellte Sendung untersuchen. Das Gebäude in der Herweghstraße wurde während des Einsatzes geräumt. | 07.06.2021 15:18