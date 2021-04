Stand: 13.04.2021 14:59 Uhr Graal-Müritz: Spezial-Bagger versackt in Ostseegrund

In der Ostsee vor Graal-Müritz (Landkreis Rostock) ist es am Dienstagvormittag zu einem Unfall bei Küstenschutzarbeiten gekommen. Ein im Wasser stehender Spezial-Bagger sackte im sandigen Untergrund ab. Er ragt jetzt nur noch mit dem Führerhaus aus dem Wasser. Der Fahrer konnte sich unverletzt retten. Zur Sicherheit wurde eine Öl-Sperre ausgelegt. Eine Gewässerverunreinigung durch Öl oder andere Betriebsstoffe liege nicht vor, hieß es. Am Mittwoch soll der havarierte Bagger geborgen werden.

