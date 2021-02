Stand: 18.02.2021 07:43 Uhr Rostock: Auto und Straßenbahn zusammengestoßen

In Rostock sind ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. In dem Kleinwagen waren eine Frau und ihre kleine Tochter unterwegs. Sie mussten leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu dem Unfall kam es am Mittwochnachmittag in der Doberaner Straße, kurz vor dem Werftdreieck. Aktuell wird von einem Fehler der Autofahrerin ausgegangen. Sie hatte am Kreuzungspunkt versucht, in die Gegenrichtung zu wenden. Die Ermittlungen laufen. | 18.02.2021 07:39