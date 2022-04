Stand: 05.04.2022 07:30 Uhr Rostock: Auto fährt in Haltestelle - Zwölfjähriger verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rostock ist ein Junge schwer verletzt worden. Er stand an einer Haltestelle im Stadtteil Evershagen, in die ein Auto fuhr. Der 26-jährige Autofahrer war am Montag zu schnell unterwegs, als er seinen Wagen um 180 Grad wendete und dabei in die Straßenbahnhaltestelle krachte. Mehrere Wartende konnten ausweichen, ein Zwölfjähriger wurde allerdings vom Auto und von umherfliegenden Teilen schwer verletzt. | 05.04.2022 07:28