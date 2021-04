Stand: 16.04.2021 07:54 Uhr Rostock: Auto-Diebe nach Verfolgungsjagd gestellt

Ein gerammtes Auto ein Hubschraubereinsatz und ein Spürhund: einen nicht alltäglichen Einsatz mussten Polizisten in Rostock am Donnerstag absolvieren. Ihnen war ein Transporter aufgefallen, der als gestohlen gemeldet war. Die Beamten wollten das Auto anhalten, daraus aber wurde eine Verfolgungsjagd durch den Stadtteik Brinckmannsdorf. Auf einer Kreuzung rammten die Flüchtigen ein anderes Auto, das wurde zwar beschädigt, Fahrer und Beifahrer aber blieben unverletzt. Kurz danach hielten die Verfolgten an und flüchteten zu Fuß in einer Kleingartenanlage. Dort konnten die zwei Männer gestellt werden - unter anderem eine Hubschrauberbesatzung und ein Spürhund hatten nach ihnen gesucht. | 16.04.2021 8:40