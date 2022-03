Stand: 03.03.2022 12:41 Uhr Rostock: Ausstellung über jüdisches Leben im Max-Samuel-Haus

Im Rostocker Max-Samuel-Haus ist von Donnerstag an eine neue Ausstellung mit dem Titel "Jüdisches Leben in MV. Levy. Eine Familie aus Bad Sülze" zu sehen. Ausgestellt werden Dokumente, Fotos und Erinnerungsstücke der Familie Levy. Enkel und Urenkel haben diese im Jahr 2020 an das Salzmuseum in Bad Sülze, der einstigen Heimat ihrer Vorfahren, übergeben. Die Stücke können bis Ende April in Rostock betrachtet werden. | 03.03.2022 12:40

