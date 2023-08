Stand: 24.08.2023 09:36 Uhr Rostock: Ausstellung erinnert an Ausschreitungen in Lichtenhagen

Im August 1992 hatte ein ausländerfeindlicher Mob in Lichtenhagen tagelang Menschen gejagt und unter anderem das Sonnenblumenhaus angezündet. Die Ausschreitungen von Lichtenhagen jähren sich in diesen Tagen zum 31. Mal. Zu diesem Anlass ist von heute an bis kommenden Mittwoch im Rostocker Rathaus-Foyer die Ausstellung "Vietnamesische Rostocker" über das Leben ehemaliger Vertragsarbeiter in der DDR zu sehen. Dabei geht es bewusst nicht nur um Lichtenhagen, sagt einer der Organisatoren. Die Ausstellung zeigt auch Höhepunkte und Gründe, warum die ehemaligen Vertragsarbeiter geblieben sind.

