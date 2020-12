Stand: 29.12.2020 07:47 Uhr Rostock: Ausschreitungen bei Demonstrationen

Bei mehreren Demonstrationen in der Rostocker Innenstadt kam es am Montagabend zu Ausschreitungen. Rund 160 Menschen gingen gegen die Corona-Regeln auf die Straße, die Polizei war mit 80 Beamten im Einsatz. Diese teilten die Demonstranten in zwei Gruppen auf, um die aktuell geltenden Vorschriften für Versammlungen einzuhalten. Die beiden Gruppen zogen dann bis zum Abend durch die Rostocker Fußgängerzone. Vor Ort waren auch einige Gegendemonstranten - etwa zehn rechnete die Polizei der Hansa-Szene zu. Sie wurden der Innenstadt verwiesen, weil sie Pyrotechnik zündeten. Auch in Neubrandenburg haben etwa 50 Menschen gegen die Corona-Regeln demonstriert. | 29.12.2020 07:55