Stand: 03.11.2023 12:08 Uhr Rostock: Auftragsvolumen des Marinearsenals auf 50 Mio geschätzt

Aufträge mit einem Gesamtvolumen von mehr als 50 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in der Rostocker Warnowwerft des Marinearsenals vergeben werden. Das wurde am Vormittag auf dem so genannten Supplier Day bekannt gegeben, bei dem etwa 150 Zulieferer-Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern anwesend waren. Vor allem gehe es um die planmäßige Instandhaltung der Korvette Erfurt und der Tender Rhein, so ein Sprecher.

