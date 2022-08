Stand: 21.08.2022 13:50 Uhr Rostock: Auftakt für Lichtenhagen-Kundgebungstour

Unter dem Motto "Erinnern heißt verändern" haben Rostocker Vereine und Initiativen am Sonntag vor dem Rathaus der Stadt eine Kundgebungstour gestartet. Sie ist Auftakt zu einer Gedenkwoche 30 Jahre nach dem Pogrom im Stadtteil Lichtenhagen. Mit einem Bus fuhren 50 Teilnehmer von Rostock nach Schwerin und schließlich nach Horst, zu Mecklenburg-Vorpommerns zentraler Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge. Es gehe darum, auch die institutionellen Auswirkungen der damaligen Zeit zu beleuchten, hieß es. In der kommenden Woche wird mit zahlreichen Veranstaltungen an die Ausschreitungen vor 30 Jahren erinnert. Am Donnerstag wird dazu auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Rostock erwartet. | 21.08.2022 13:49

