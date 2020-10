Stand: 19.10.2020 07:50 Uhr Rostock: Arbeiten am Hauptbahnhof begonnen

In Rostock müssen Bahnreisende seit Montag mehr Zeit einplanen. Am Hauptbahnhof haben verschiedene Baumaßnahmen begonnen. Dabei müssen einzelne Weichen im Streckennetz erneuert werden. Deshalb fallen zunächst bis Ende Oktober auf der Strecke Graal-Müritz - Bad Doberan die Züge zwischen Bentwisch und Rostock aus. Ersatzweise fahren Busse. In der ersten Novemberhälfte sind dann die Züge zwischen Rostock und Schwan und auch Tessin betroffen. Anstelle der Bahnen fahren ebenfalls Busse. | 19.10.2020 07:50