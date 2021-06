Stand: 09.06.2021 10:30 Uhr Rostock: Antje Angeli wird neue Zoodirektorin

Der Rostocker Zoo wird bald erstmals von einer Frau geleitet. Die bisherige Kuratorin des Zoos, Antje Angeli, rückt am 1. Juli an die Spitze - so hat es der Hauptausschuss der Rostocker Bürgerschaft entschieden. Die Biologin gehört schon seit 15 Jahren zum Team des Zoos. Sie folgt auf Udo Nagel, der nach fast 30 Jahren als Zoodirektor in den Ruhestand geht. | 03.01.2021 20:00