Rostock: Anti-Corona-Demo bleibt verboten Stand: 31.01.2022 15:36 Uhr Eine für heute geplante Demonstration in Rostock gegen die Corona-Maßnahmen bleibt verboten. Das hat das zuständige Verwaltungsgericht in Schwerin entschieden.

Das Verwaltungsgericht Schwerin hat das Verbot der Rostocker Stadtverwaltung für eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen bestätigt. Bis zu 5.000 Menschen, so die Annahme der Organisatoren der Demonstration, sollten heute erneut durch Rostock ziehen. In den vergangenen Wochen war es dabei immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Die Stadtverwaltung als zuständige Versammlungsbehörde hatte deshalb am Freitag entschieden, diese Versammlung diesmal nicht zu genehmigen. Zur Begründung führte sie an, dass sich viele Teilnehmende nicht an die Auflagen gehalten hätten. Auch der Anmelder der Demonstration hatte demnach diese Auflagen abgelehnt, etwa das Tragen von Mund-Nasen-Masken.

Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht möglich

Dies sei, so die Argumentation der Stadt, wesentliche Ursache für spätere Eskalationen mit teilweise gewalttätigem Verlauf gewesen. Das Verwaltungsgericht Schwerin folgte der Einschätzung der Stadt. Die Anti-Corona-Demo bleibt damit untersagt. Die Organisatoren wollen nach NDR Informationen das Verbot nicht mehr vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald anfechten.

