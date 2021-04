Stand: 26.04.2021 08:03 Uhr Rostock: Anleger wird für Elektro-Solar-Fähre umgebaut

Am Rostocker Stadthafen beginnen die Umbauarbeiten für die Anlegestellen der Elektro-Solar-Fähre. Umgebaut wird zuerst der Anleger am Gehlsdorfer Ufer. Damit das derzeitige Fährschiff weiter in Betrieb bleiben kann, entsteht ein Provisorium. Am Fahrplan ändert sich laut Stadtverwaltung aber nichts. Nacheinander bekommen beide Anleger Metallplatten, weil die neue Fähre mithilfe von Magneten an- und ablegen soll. In Betrieb gehen soll das neue Fährschiff im August. | 26.04.2021 08:02