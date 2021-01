Stand: 11.01.2021 14:50 Uhr Rostock: Amtsgericht wegen Briefsendung evakuiert

Das Rostocker Amtsgericht ist am Mittag evakuiert worden. Gegen 13 Uhr war ein Brief mit unbekanntem Inhalt eingegangen, so die Polizeiinspektion. Danach wurde das Gebäude evakuiert. Etwa 100 Menschen mussten das Gericht verlassen. Worum es sich bei der Briefsendung handelt, ist noch nicht bekannt. Laut Polizei kommt zur Stunde der Munitionsbergungsdienst zum Einsatz. | 11.01.2021 14:50