Stand: 03.10.2020 17:31 Uhr Rostock: AfD demonstriert gegen Bundespolitik

In Rostock haben am Sonnabend etwa 40 Menschen auf dem neuen Markt unter anderem gegen die Flüchtlings-, und Coronapolitik der Bundesregierung demonstriert. Zu der Kundgebung am Tag der Deutschen Einheit hatte der AfD-Landesverband aufgerufen. Knapp 300 Gegendemonstranten waren auch auf den Neuen Markt gekommen. Sie mussten von der Polizei mehrfach auf den Mindestabstand hingewiesen werden. Die Polizei war mit 150 Einsatzkräften vor Ort. Die Kundgebung und die Gegenveranstaltungen verliefen friedlich. | 03.10.2020 17:31